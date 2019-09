Samsung et LG s'affrontent sur le marché des téléviseurs 8K

Photo : YONHAP News

Le conflit s'intensifie entre Samsung Electronics et LG Electronics au sujet de la dénomination utilisée pour leurs écrans 8K.Rappelons que LG a saisi l'autorité de supervision de la concurrence (KFTC), accusant son rival local de mener une campagne de publicité mensongère et exagérée pour ses « QLED TV ». Samsung a rejeté cette accusation en soulignant que l’utilisation de cette marque avait été approuvée par les autorités de régulation publicitaire des Etats-Unis et de l’Australie pour la commercialisation de ses téléviseurs à très haute définition.Selon LG, la dénomination « QLED TV » adoptée par son rival risque de créer la confusion avec ses propres modèles OLED auprès des consommateurs. Derrière cette polémique se cache une forte concurrence entre les deux marques sud-coréennes sur le marché de la télévision.Il faut savoir que le segment des téléviseurs LCD est envahi de plus en plus par les fabricants chinois. Affaiblis à l’international, Samsung et LG ont procédé à une restructuration massive suite aux mauvais résultats des ventes de leurs écrans LCD. Leur rivalité risque de s’intensifier davantage dans le secteur de la nouvelle génération de téléviseurs à points quantiques.