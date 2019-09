L'ALE entre la Corée du Sud et l’Amérique centrale va entrer en vigueur

Photo : YONHAP News

L’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et l’Amérique centrale entrera en vigueur demain. Dans un premier temps, il sera appliqué au Honduras et au Nicaragua. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie. Les trois autres pays qui constituent l’Amérique centrale, à savoir le Costa Rica, le Salvador et le Panama, devront appliquer cet accord le 1er jour du deuxième mois après la notification de leur ratification interne.Il s’agit du 16e ALE signé par Séoul. Son entrée en vigueur est d’autant plus significative que les conditions actuelles ne sont pas favorables aux échanges internationaux, notamment à cause de l’escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et du renforcement des restrictions d’exportations japonaises.Ce nouvel accord commercial contribuera à multiplier les échanges entre la Corée du Sud et l’Amérique centrale. En permettant à l’économie du pays du Matin clair de diversifier ses débouchés dans les cinq nations, il dopera non seulement la vente de ses principaux produits comme l'automobile et l'acier mais aussi ses produits cosmétiques et pharmaceutiques.