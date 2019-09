Festival national des sports : cérémonie de rassemblement des flammes à Séoul

Photo : YONHAP News

Quatre flammes spéciales pour le 100e Festival national des sports de Corée ont été rassemblées hier soir à Séoul en présence de quelque 2 000 citoyens et volontaires. Elles avaient été respectivement allumées aux îlots Dokdo, au mont Mani sur l'île de Ganghwa au nord-ouest de Séoul, au pavillon d’Imjinkak, situé près de la frontière intercoréenne, et enfin à l’île de Mara, à l’extrême sud de la péninsule.Les derniers relais des flammes ont été assurés entre autres par le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans et les descendants de l'un des militants indépendantistes coréens.Des personnalités dont le maire de Séoul et le président de la KBS ont mêlé ces flammes à celle du festival installée sur la place de Séoul devant l'Hôtel de ville. Un peu plus tôt, la flamme pour le Festival national des sports pour personnes handicapées a également été exposée.La 100e édition du Festival national des sports va se dérouler du 4 au 10 octobre à Séoul.