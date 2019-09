Le projet d'envoi de 50 000 tonnes de riz en Corée du Nord tombe à l'eau

Photo : YONHAP News

50 000 tonnes de riz que Séoul avait décidé d'offrir à Pyongyang via le Programme alimentaire mondial (PAM) jusqu'à la fin du mois de septembre ne parviendront pas à la Corée du Nord. En effet, le royaume ermite n'a finalement pas accepté cette proposition d’aide humanitaire, pointant du doigt l'entraînement militaire conjoint sud-coréano-américain tenu en juillet.Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification a fait savoir aujourd'hui lors du point de presse régulier que le gouvernement se proposait de poursuivre les consultations avec le PAM pour résoudre la question.Le ministère a déjà transféré au programme 11,7 millions de dollars, le montant des frais de transport, de diffusion et de suivi. 800 millions de wons, soit un peu plus de 610 000 euros, ont également été exécutés pour la fabrication des sacs d'emballage.