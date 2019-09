Echange culturel Séoul-Tokyo malgré les relations bilatérales tendues

Photo : YONHAP News

Une manifestation d'échange culturel entre la Corée du Sud et le Japon a eu lieu le week-end dernier au parc Hibiya, à Tokyo, malgré les relations bilatérales plutôt tendues en raison des restrictions commerciales japonaises à l'encontre de Séoul.Ce plus grand festival d'échange culturel entre les deux nations a été inauguré en 2005 par Roh Moo-hyun et Junichiro Koizumi, respectivement président sud-coréen et Premier ministre japonais de l'époque, pour célébrer les 40 ans d'amitié. Depuis 2009, le festival est organisé tous les ans à Séoul et à Tokyo à la même période.Lors de cette 11e édition du festival, les Japonais ont eu l'occasion de goûter les plats populaires ou royaux de la péninsule et de porter le hanbok, le vêtement traditionnel du pays voisin. Des concerts et des démonstrations de taekwondo, l'art martial coréen, étaient également au programme.