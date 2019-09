Première panoplie populaire de mesures contre les particules fines

Photo : KBS News

La Commission nationale du climat et de l’environnement en charge de lutter contre les particules fines, placée sous l’égide du président de la République, a rendu publique aujourd'hui la première série d'alternatives possibles proposées par les citoyens.D'après ces propositions, concentrées sur la saison la plus polluée, de décembre à mars, lors des pics de pollution, 27 centrales à charbon seront mises à l'arrêt, et les véhicules de catégorie 5 en matière d'émissions de gaz d’échappement seront interdits de circuler dans la capitale ainsi que dans les villes de plus de 500 000 habitants.Différentes mesures fiscales seront établies pour décourager l'achat ou la possession de voitures au diesel. Le secteur des transports, responsable de 29 % des émissions des particules fines, verra ainsi sa part réduire de 4 087 tonnes.Côté industriel, un contrôle de pollution à distance sera effectué sur 44 sites industriels nationaux et zones industrielles concentrées. Des subventions seront accordées aux usines de taille modeste qui évacuent moins de dix tonnes de particules fines par an.