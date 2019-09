Moon Jae-in appelle à une répartition des tâches dans la réforme judiciaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné aujourd'hui au ministère de la Justice et au Parquet de mener ensemble la réforme judiciaire, mais chacun dans son rôle. Le ministère se concentrera donc sur la réforme institutionnelle, alors que le Parquet devra modifier ses pratiques dans l'exécution de ses pouvoirs. Moon Jae-in a ensuite appelé tous les pouvoirs publics à faire preuve d'humilité devant la population et prôné un contrôle plus sévère sur les institutions de pouvoir.Suite au compte-rendu du nouveau ministre de la Justice Cho Kuk, le chef de l'Etat a annoncé considérer lui aussi comme nécessaires le renforcement des services dédiés aux affaires pénales et aux audiences publiques, ainsi que l'amendement des règlements relatifs à la révélation publique des inculpations. Et d'ajouter que ces mesures de réforme devront pourtant s'élaborer après que les enquêtes sur la famille Cho seront terminées, pour ne pas susciter de soupçons sur une éventuelle pression via ces mesures sur les enquêtes liées au ministre.Le locataire de la Cheongwadae en a profité pour demander au procureur général de dresser son plan de réforme judiciaire permettant de retrouver la confiance du peuple.