L’ambassadeur nord-coréen à l’Onu exige de Washington l’abandon de sa politique hostile

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur nord-coréen à l’Onu a déclaré que ce serait aux Etats-Unis de décider de faire de leurs négociations nucléaires avec Pyongyang une fenêtre d’opportunité ou une occasion de précipiter la crise. Kim Song a fait cette déclaration hier dans son discours à la tribune de l’assemblée générale des Nations unies.Selon le représentant nord-coréen, le Nord a manifesté sa volonté de se retrouver face à face avec Washington, croyant que celui-ci a eu suffisamment de temps pour réfléchir à une méthode de calcul qui puisse être partagée avec lui.Le diplomate a aussi rejeté la responsabilité de l’impasse actuelle des relations bilatérales sur les Etats-Unis qui, selon lui, ont totalement recours à leur politique hostile anachronique vis-à-vis de Pyongyang et qui poursuivent des provocations politiques et militaires. Et d’ajouter que le plus important pour consolider la paix et la stabilité dans la péninsule, c’est d’appliquer scrupuleusement la déclaration conjointe de Singapour, signée entre Kim Jong-un et Donald Trump à l’issue de leur premier sommet en juin 2018.Kim est aussi revenu sur l’accord intercoréen. Il a alors déploré que son application n’ait pas même commencé, imputant cela au comportement incohérent de Séoul, qui continue d’acheter des armes d’attaque dernier cri et d’effectuer des exercices militaires avec les USA.