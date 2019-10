Photo : YONHAP News

Le typhon Mitag, qui remonte actuellement au large de Taïwan, se fait déjà sentir dans la péninsule coréenne. La moitié sud du pays est sous la pluie, ce mardi, et le reste du territoire le sera dès cette nuit, ou tôt demain matin.Résultat, les températures sont en légère baisse. On attendait dans l'après-midi 29℃ à Séoul, 27℃ à Chuncheon, 26℃ à Gwangju, et 25℃ à Busan et sur l'île de Jeju.