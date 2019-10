John Bolton : Kim Jong-un n’abandonnera pas l’arme nucléaire

Photo : YONHAP News

L’ex-conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton a fait sa première apparition publique depuis son limogeage le 10 septembre. Effectivement, il s’est exprimé hier lors d’une conférence organisée à Washington par le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS).Il a alors parlé de l’arme nucléaire nord-coréenne. Pour lui, dans ces circonstances actuelles, Kim Jong-un ne l’abandonnera jamais volontairement. « Il me paraît certain que la Corée du Nord n’a pas pris la décision stratégique d’y renoncer. C’est plutôt le contraire », a-t-il estimé.Le diplomate a ensuite ajouté que l’homme fort de Pyongyang ferait tout son possible pour conserver les armes atomiques « transportables » et continuer à les développer encore, et que la politique nord-coréenne de Washington devait consister à empêcher Pyongyang de les posséder. Il a ainsi mis en cause le positionnement de Trump.Bolton en a profité pour montrer du doigt la Corée du Sud, l’accusant de chercher à accorder une aide alimentaire à sa voisine du Nord en dépit des essais balistiques de celle-ci.Au sujet des conflits Séoul-Tokyo, l’ancien conseiller présidentiel a souligné que les Etats-Unis avaient fait une grande erreur de ne pas y porter davantage d’attention.