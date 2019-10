La Corée du Sud en inflation négative pour la première fois

Photo : YONHAP News

Pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud a affiché un taux d’inflation négatif.D’après l’institut national des statistiques (Kostat), en septembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,4 % sur un an. Une première baisse annuelle depuis 1965, année où l’institut a commencé à établir les données sur le sujet.Ce phénomène est attribué pour l’essentiel aux facteurs politiques et temporaires. Il s’agit notamment de la gratuité des lycées et de la chute des prix des produits agricoles.Le Kostat se veut cependant rassurant. Selon lui, le pays ne voit pas se rapprocher la déflation, celle-ci se définissant comme un recul généralisé et durable des prix.L’IPC a continué d’augmenter d’entre 0 et 1 % pendant les huit premiers mois de l’année.