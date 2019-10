La « fille de la paix » sera de nouveau exposée au Japon

Photo : YONHAP News

La statue de la « fille de la paix » rendant hommage aux femmes de réconfort rencontrera de nouveau les visiteurs de l'exposition intitulée « Après l’absence de la liberté d'expression ». Cette dernière a été inaugurée au Japon dans le cadre de la Triennale internationale d’art contemporain d’Aichi.Le comité de cette exposition et celui de la Triennale sont parvenus hier à cet accord, à savoir près de deux mois après son inauguration. Mais cette fois à condition que la sécurité de la salle soit assurée et que seuls ceux qui ont réservé préalablement puissent voir la statue.La « fille de la paix » avait été retirée trois jours seulement après son ouverture. Une décision suite à une menace d’attentat de l’extrême droite japonaise et de la réduction du budget du gouvernement nippon. Cet incident a subi des critiques acerbes du public.La réexposition est prévue entre le 6 et le 14 octobre. Or, la situation est encore loin de se calmer dans le contexte où les autorités japonaises ont décidé de supprimer leur subvention à la Triennale.