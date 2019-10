Kyodo News : pas d’entrevue entre Moon Jae-in et Shinzo Abe en marge du sommet de l’Asean à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le prochain sommet de l’Asean, l’Association des nations du Sud-est asiatique, aura lieu le 31 octobre à Bangkok. Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais y seront tous deux présents. Mais cette fois non plus, il ne semble pas y avoir d’entretien à deux en marge de ces assises. C’est qu’a rapporté hier l’agence Kyodo News.A en croire des sources gouvernementales citées par cette agence, Shinzo Abe a décidé de ne pas revoir Moon Jae-in pour une entrevue. Du coup, son gouvernement a commencé à préparer sa visite dans la capitale thaïlandaise dans une telle supposition.A ce propos, un haut diplomate nippon a lui aussi affirmé qu’il était difficile de penser, à ce stade, à une rencontre entre Abe et Moon en Thaïlande, à moins que celui-ci ne change d’avis.Leur dernier sommet date de septembre 2018, en marge de l’assemblée générale des Nations unies. Le mois suivant, la Cour suprême sud-coréenne a ordonné à Nippon Steel de dédommager des travailleurs forcés de la Seconde guerre mondiale. Un jugement qui est à l’origine d’une nouvelle querelle entre les deux voisins.