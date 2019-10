L’OMC met un terme au litige Séoul-Tokyo sur les valves pneumatiques

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a confirmé son jugement en faveur de Séoul dans le différend saisi par Tokyo autour des valves pneumatiques japonaises.L’Organe de règlement des différends (DSB) a adopté hier le rapport publié par l’Organe d’appel selon lequel l’imposition des droits anti-dumping aux produits japonais n’enfreint pas les accords de l’OMC sur la plupart des enjeux. Elle avait donné gain de cause à la Corée du Sud en avril 2018 et l’organe d’appel avait maintenu ce jugement le mois dernier.Pour rappel, le pays du Matin clair a décidé en 2015 d’appliquer des droits de douane sur les marchandises en question ayant fait l’objet du dumping et l’Archipel a fait appel à l’OMC l’année suivante.Ces valves sont utilisées dans les secteurs de l’automobile, des machines et de l’électronique. Celles « made in Japan » représentent plus de 70 % du marché sud-coréen.