Golf féminin : la Corée du Sud occupe les trois premiers rangs mondiaux

Photo : YONHAP News

Le nouveau classement mondial du golf féminin a été dévoilé hier. Les joueuses sud-coréennes ont occupé les trois premières places, une performance sans précédent.Lee Jeong-eun, qui s’est classée 4e la semaine dernière, est montée d’un cran pour arriver à la 3e position. Vainqueure de l’US Open cette année, elle a ainsi établi son meilleur record. Ses compatriotes Ko Jin-young et Park Sung-hyun ont conservé les 1er et 2e rangs.C’est la première fois que le podium est occupé par des golfeuses de la même nationalité depuis la création du classement en 2006. Début septembre 2017, Ryu So-yeon et Park Sung-hyun avaient figuré à la 1ere et 2e place respectivement, du jamais vu là aussi.A ce rythme, la Corée du Sud pourrait rafler toutes les médailles lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle compte envoyer quatre joueuses à cet événement.