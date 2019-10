Kim Jong-un félicite la Chine pour son 70e anniversaire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Chine célèbre le 70e anniversaire de la fondation de son régime communiste. A cette occasion, Kim Jong-un a adressé une lettre au président chinois. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence nord-coréenne KCNA.Dans cette missive, Kim a assuré son soutien total « au combat du parti, du gouvernement et du peuple chinois pour défendre la stabilité et les intérêts essentiels du pays et réaliser un développement continu ». Il a également promis de « se tenir toujours à leurs côtés sur le chemin vers le maintien du socialisme et son rayonnement ».Le dirigeant nord-coréen en a profité pour affirmer croire fermement que les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations se développeront davantage, suivant l’esprit des accords intervenus lors de ses différents sommets avec Xi Jinping.