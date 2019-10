Le montant des exportations en recul pour le 10e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

En septembre et pour le dixième mois de suite, la Corée du Sud a enregistré un recul du montant de ses exportations.Les chiffres sont parlants. D’après le ministère du Commerce extérieur, le mois dernier, le pays du Matin clair a vendu ses produits hors des frontières pour 44,7 milliards de dollars. Ce qui représente une baisse de 11,7 % en glissement annuel. Principales explications à cela : la chute des prix des produits phares d’exportation comme les semi-conducteurs et les produits pétroliers.Une petite consolation : le volume des exportations a légèrement progressé, de 3,1 %.Le montant des importations a lui aussi diminué et l’excédent commercial s’est élevé à 5,97 milliards de dollars. Il s’agit du plus haut de l’année.Sans surprise, l’automobile et ses pièces détachées, ainsi que les appareils de communication sans fil, ont été les plus vendus.Les exportations vers la Chine, les Etats-Unis et le Japon ont toutes reculé, respectivement de 21,8 %, 2,2 % et 5,9 %.Par ailleurs, Séoul a une nouvelle fois appelé le gouvernement de Shinzo Abe à revoir ses restrictions sur les exportations de trois produits chimiques vers la Corée du Sud. Tokyo les a mises en application le 4 juillet.