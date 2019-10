Pyongyang et Washington vont reprendre leurs négociations le 5 octobre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et les Etats-Unis se sont mis d’accord pour reprendre le 5 octobre prochain leurs pourparlers sur la dénucléarisation. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la 1ère vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui à travers un communiqué publié via la KCNA, l’agence de presse du pays communiste.Un contact préliminaire entre Pyongyang et Washington aura lieu le 4 octobre, avant des négociations de travail le lendemain. Sans toutefois dévoiler le lieu de la rencontre, Choe a espéré que ces discussions permettent d’accélérer le développement des relations bilatérales.De l’avis des experts, il se peut que les représentants des deux pays se retrouvent en Suède, en Asie du Sud-est, à Pyongyang ou encore à Panmunjom.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. La porte-parole de la Cheongwadae, Ko Min-jung, s’est félicitée de cet accord. A travers un message envoyé aux journalistes, elle a souhaité que la dénucléarisation complète de la péninsule et l’instauration de la paix permanente dans la région se concrétisent de manière précoce à travers les prochains pourparlers.