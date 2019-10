De moins en moins de sud-Coréens partagent la nécessité de la réunification avec le Nord

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens considèrent de plus en plus la Corée du Nord comme un partenaire de coopération, mais adhèrent de moins en moins à la réunification des deux Corées.C’est le résultat d’une enquête réalisée du 12 septembre au 5 octobre 2018 par l’institut pour les analyses sur la défense (l’institut le KIDA) auprès de 1 011 adultes à travers le pays. Le rapport a été transmis aujourd'hui à la commission parlementaire chargée de la défense. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.Pour être plus précis, la part des sondés qui sont pour la réunification a atteint 50,8 % en 2018, ce qui représente une baisse de 10,8 points par rapport à l’étude précédente réalisée en 2016. En revanche, la part de ceux qui sont contre est passée de 36 % à 47,3 % durant la même période, soit une progression de 11,3 points.29,2 % des interrogés estiment que la réunification serait réalisable dans 20 ans alors que 26 % des sondés misent sur l’impossibilité d’un tel événement.Par ailleurs, la perception sur le pays voisin s’est améliorée. 31,1 % des sud-Coréens considèrent le pays communiste comme un partenaire de coopération alors qu'ils n'étaient que 24,7 % en 2016. La part des sondés qui qualifient le Nord d'un ennemi est passée de 24,6 % à 16,6 %, soit une baisse de 8 points.Enfin, concernant l’alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, de plus en plus de voix s’élèvent pour pointer du doigt sa dégradation. Ainsi, les sud-Coréens qui la jugent stable représentent 62,8 % en 2018. Ce chiffre correspond à une chute de 16,1 points par rapport à 2016.