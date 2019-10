La Corée du Nord procède à un nouveau tir de projectile non identifié

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé ce matin à un nouveau tir de projectile non identifié. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Selon ce dernier, cesprojectiles a été tiré en direction de la mer de l’Est depuis le nord de la ville de Wonsan, sur la côte orientale du pays. On ignore pour le moment sa nature et la distance qu’il a parcourue. Il s’agit du 11e lancement depuis le début de l’année et du deuxième depuis le 10 septembre.L’armée sud-coréenne scrute de près l’évolution de la situation dans le cas où il y aurait d'autres tirs et se tient prête à toute éventualité.Sachez que le pays communiste a annoncé hier soir être convenu avec Washington de relancer ce samedi leurs négociations bilatérales de travail sur la dénucléarisation. Son nouveau tir a donc été effectué au lendemain de cette annonce. De quoi spéculer sur son intention de prendre de l’avance concernant les sujets de discussion. Le pays de Kim Jong-un exige des garanties de sécurité de son régime et la levée des sanctions à son encontre.