La rencontre des chefs d'état-major de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon s'est tenue hier au Pentagone

Photo : YONHAP News

Les chefs d'état-major de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont réunis hier, heure locale, au Pentagone, afin de discuter de la coopération trilatérale en matière de sécurité.Il s’agit de la première réunion tenue depuis la décision de Séoul de se retirer de son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo.D’après le ministère sud-coréen de la Défense, le chef d’état-major interarmées Park Han-ki s’est entretenu hier avec ses homologues japonais Koji Yamazaki et américain Mark Milley, en marge de la cérémonie d'investiture de ce dernier qui a eu lieu la veille.La décision de Séoul de mettre fin en août au GSOMIA a probablement été un sujet de discussion clé. Rappelons que Washington a manifesté explicitement son inquiétude et sa déception face à cette annonce, appelant son allié à revoir sa décision avant l’expiration du délai de validité de cet accord, le 22 novembre.