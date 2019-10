Washington se montre critique à l’égard du vol de chasseurs sud-coréens au-dessus des Dokdo

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain s’est prononcé contre le vol de chasseurs sud-coréens au-dessus des Dokdo.D’après la Voix de l’Amérique, un de ses porte-paroles a précisé dans un email adressé à la radio que ce vol n’aiderait pas à apaiser les tensions entre la Corée du Sud et le Japon.Un responsable du ministère américain a lui aussi affirmé que les USA ne prenaient position pour aucun des deux pays voisins concernant la souveraineté de ces « rochers Liancourt », appelés Dokdo en coréen, et que c’était à Séoul et et Tokyo de trouver une solution pacifique dans leur contentieux territorial. Il les a ensuite appelés à engager pour cela un dialogue « sérieux et enthousiaste ».Précédemment, le département d’Etat américain avait aussi qualifié de « peu productif » l’exercice que Séoul avait effectué les 25 et 26 août pour défendre les îlots.