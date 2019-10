Le suspect des meurtres en série à Hwaseong a reconnu avoir tué 14 personnes

Photo : YONHAP News

Le suspect des meurtres en série commis entre 1986 et 1991 à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul, a fini par reconnaître être l'auteur de 14 meurtres au total.Rappelons que neuf femmes avaient été brutalement assassinées après avoir été violées dans cette ville située à 60 km au sud de la capitale. Cette affaire qui reste non résolue depuis trois décennies a même inspiré le célèbre film « Memories of Murder » de Bong Joon-ho, sorti en 2003.La police mène son enquête afin de déterminer la véracité des témoignages du suspect âgé de 56 ans, détenu depuis 1994 pour avoir violé et tué sa belle-sœur.Les enquêteurs cherchent à prouver son implication dans les affaires de meurtres non élucidées à Hwaseong, mais aussi à Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord entre 1986, l’année où le meurtrier présumé a achevé son service militaire et 1994, l’année de son incarcération.