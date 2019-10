PPA : la Corée du Sud confirme un dixième cas

Photo : YONHAP News

Le virus de la peste porcine africaine (PPA) continue de s’étendre.Un dixième cas de cette maladie mortelle a été confirmé aujourd’hui. Selon le ministère de l’Agriculture, il l’a été dans un élevage de Paju, là où deux foyers avaient déjà été identifiés en deux semaines. Son propriétaire a signalé hier soir qu’un des 2 400 cochons de la ferme avait été retrouvé mort. Ces porcs et les 11 600 autres des exploitations situées dans un rayon de 3 km seront abattus.Le dernier élevage contaminé est situé à seulement 7 km de celui où le deuxième cas a été confirmé. En outre, un nouveau cas suspect a été signalé aujourd’hui à l’aube dans un autre élevage de la même ville, près de la frontière avec le Nord. Une propagation supplémentaire de l’épidémie est alors redoutée.Le ministère a aussitôt imposé une nouvelle interdiction de déplacement de véhicules et du personnel concerné, et ce pour 48 heures à partir de 3h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Les provinces de Gyeonggi et de Gangwon et la ville d’Incheon sont concernées.