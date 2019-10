Le Festival international du film de Busan met la réalité virtuelle à l'honneur

Photo : YONHAP News

Le cinéma en réalité virtuelle (VR) occupera une place de choix lors de la 24e édition du Festival international du film de Busan (BIFF), qui se tient du 3 au 12 octobre dans cette ville située au sud-est de la péninsule.Le comité d’organisation de l’évènement lancera pour la deuxième année de suite le programme baptisé « VR Cinema in BIFF », en collaboration avec la société Barunson qui a produit le long métrage « Parasite », lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes 2019.Dans le cadre de cette initiative, 53 films en tout seront présentés dans trois espaces médiatiques, à savoir « VR Theatre », « Dive in VR » et « Hologram Theatre ».Au-delà de la projection de films en réalité virtuelle, une conférence dédiée à ce cinéma du futur aura lieu du 5 au 7 octobre au centre BEXCO, réunissant des cinéastes et professionnels du septième art.