Début aujourd’hui de l’audit parlementaire

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que l’audit parlementaire débute pour une durée de 20 jours, le dernier de la législature actuelle de l’Assemblée. Les prochaines législatives générales sont prévues dans six mois.En ce premier jour, la Cour suprême, le ministère des Finances, celui des Affaires étrangères et le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, entre autres, sont concernés.Le bras de fer a d’ores et déjà commencé entre les différents partis. Le Minjoo, la formation de Moon Jae-in, cherche à discuter notamment de la réforme du Parquet. Et le PLC, la première force de l’opposition conservatrice, continue à faire des soupçons pesant contre le ministre de la Justice un cheval de bataille.Parmi d’autres préoccupations majeures figurent le processus de dénucléarisation de la péninsule, la brouille avec le Japon, la peste porcine africaine et la politique économique.