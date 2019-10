La Corée du Nord tire un projectile présumé de type SLBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué ce matin un tir d'essai de ce qui semble être un missile balistique lancé par sous-marin (SLBM), de type Pukguksong.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le pays communiste l’a tiré vers 7h11 depuis des eaux situées au large du port de Wonsan, sur sa côte orientale. Sa portée serait de 450 km et son altitude de pointe d’environ 910 km. Les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines se sont aussitôt mises à travailler ensemble pour en savoir plus sur sa nature exacte.L’armée sud-coréenne scrute de près l’évolution de la situation dans le cas où il y aurait d'autres tirs et se tient prête à toute éventualité. Le JCS a réitéré son appel à Pyongyang pour qu’il cesse immédiatement ses essais, qui selon lui, n’aident pas à atténuer les tensions dans la péninsule.Le lancement est intervenu au lendemain de l'annonce par la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères de la date de la reprise des négociations de travail avec Washington sur la dénucléarisation. Choe Son-hui a affirmé que les discussions auraient lieu le 5 octobre.Le régime de Kim Jong-un avait déjà testé le 24 août 2016 un SLBM au large de la mer de l’Est.La Cheongwadae a convoqué une réunion d’urgence de son conseil de sécurité nationale et exprimé sa profonde inquiétude.