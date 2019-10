Une ONG irlandaise obtient une dérogation aux sanctions imposées à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’accorder une exemption des sanctions contre la Corée du Nord à une organisation humanitaire internationale, Concern Worldwide.La décision a été publiée sur le site web du comité chargé de l'application des sanctions contre le Nord, approuvant ainsi l’introduction dans le pays communiste d’une trentaine de produits utilisés par cette organisation non gouvernementale.Il s'agit d'articles destinés à divers projets humanitaires mis en place afin d’améliorer l’alimentation, l'approvisionnement en eau et l’hygiène chez les nord-Coréens.La valeur de ces produits, affichée sur la liste, est d’environ 200 millions de wons, soit quelque 153 000 euros. Ce montant sera financé par l’Union européenne et l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement.Fondée en 1968, Concern Worldwide est une organisation humanitaire basée en Irlande qui lance plusieurs projets destinés au peuple nord-coréen depuis 1998, surtout afin de renforcer l’accès à l’eau potable et la productivité agricole.