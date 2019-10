Les ventes des cinq constructeurs automobiles sud-coréens ont baissé de 5,5 % en septembre

Photo : YONHAP News

Les cinq constructeurs automobiles sud-coréens ont accusé le mois dernier une baisse de leurs ventes. Il s’agit de Hyundai Motor, Kia Motors, General Motors Korea, Renault Samsung Motors, et Ssangyong Motor.Les cinq sociétés réunies ont vendu au total 662 949 véhicules en septembre, soit une diminution de 2,2 % en glissement annuel. Leurs ventes ont progressé de 2,1 % sur le marché sud-coréen avec 112 407 unités, alors que celles à l’étranger ont reculé de 3 % avec 550 542 unités.Par entreprise, le premier constructeur Hyundai Motor a vu ses ventes diminuer de 1,3 %, alors que sa filiale Kia Motors a enregistré une hausse de 1,3 %. Si l’on tient compte uniquement des résultats à l’intérieur du pays, les deux entités du groupe Hyundai ont connu respectivement une baisse de 4,5 % et une croissance de 17,3 %. Leur part de marché s’élève chacune à 44,6 % et à 37,4 %.Même si les ventes à domicile des fabricants sud-coréens ont maintenu le même niveau en septembre par rapport à la même période de l’an dernier, celles sur le marché international ont reculé de 4,7 %.