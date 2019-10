Les ministres de la Défense sud-coréen, américain et japonais ont rendez-vous en novembre en Thaïlande

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense sud-coréen, américain et japonais se retrouveront le mois prochain en Thaïlande, en marge de l’ADMM-Plus, la conférence élargie de leurs homologues de l’Asean, l’Association des nations du Sud-est asiatique. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire adjoint américain à la Défense pour la sécurité de l’Asie-Pacifique. Randall Schriver a fait cette annonce hier lors d’une rencontre organisée par la Brookings Institution, un think tank américain basé à Washington.La nouvelle entrevue des ministres des trois pays aura lieu sur fond d’escalade des tensions entre Séoul et Tokyo. Leurs discussions seraient alors dominées par le conflit entre les deux principaux alliés asiatiques des Etats-Unis. D’autant que ceux-ci ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude et leur mécontentement à l’égard de la décision sud-coréenne de ne pas prolonger son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon.Effectivement, hier, Schriver a affirmé que son pays continuait à jouer un rôle actif afin de tenter de régler la brouille qui, selon lui, profitera à terme seulement à la Chine, la Russie et la Corée du Nord.