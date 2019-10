L’administration de Moon Jae-in crée quelque 388 000 emplois dans le secteur public

Photo : YONHAP News

810 000 postes supplémentaires dans le secteur public. C’était l'un des engagements phares de Moon Jae-in pendant la campagne de 2017.La promesse semble avoir été tenue à moitié, jusqu’au premier semestre de cette année, selon les données présentées par la commission présidentielle pour la création d’emplois au député Park Myung-jae du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition.Concrètement, 107 600 emplois ont été générés dans le courant de la première année du quinquennat de Moon, 183 700 l’année suivante et 97 300 entre janvier et juin derniers. 35 % d’entre eux concernaient la police, l’enseignement et le métier de sapeurs-pompiers. Il s’agit des secteurs les plus favorisés.Quant à la transformation des emplois indirects en emplois directs, le taux s’élève à plus de 73 %. Elle est intervenue majoritairement dans les entreprises publiques et dans les collectivités locales.