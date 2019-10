Dénucléarisation : Pyongyang et Washington d’accord pour renouer samedi les négociations de travail

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a donc annoncé hier soir qu’elle allait renouer ce samedi les négociations de travail avec les Etats-Unis en vue de sa dénucléarisation. C’est sa première vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui qui a fait cette annonce. Choe est à la manœuvre de ces pourparlers, qui sont au point mort depuis la déconvenue du sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump en février.Dans un communiqué relayé par l’agence d’Etat KCNA, elle a précisé que les deux parties auraient des contacts dits préliminaires vendredi, avant de lancer de plus belle les discussions le lendemain. Sans faire pour autant mention du lieu de ces rendez-vous. Elle y a également souligné que les délégués nord-coréens étaient prêts à entrer dans les négociations, avant d’ajouter s’attendre à ce que celles-ci accélèrent un développement positif des relations avec les USA.Vous vous en souvenez peut-être. Le 9 septembre, la haute diplomate a proposé à ceux-ci de reprendre le dialogue fin septembre. Elle a alors exhorté Washington à revenir à la table des discussions avec une nouvelle méthode de calcul.Une semaine plus tard, son directeur général du département des affaires américaines a revendiqué des garanties de sécurité et la levée des sanctions contre son pays.Et vendredi dernier, l’ancien négociateur nucléaire Kim Kye-gwan a appelé Donald Trump à prendre une « décision audacieuse ».La présidence sud-coréenne a favorablement accueilli la reprise prochaine des pourparlers Washington-Pyongyang.