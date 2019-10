Kang Kyung-wha : la flexibilité est la clé des prochains pourparlers de travail Washington-Pyongyang

Photo : YONHAP News

A propos des prochaines négociations nucléaires de travail entre nord-Coréens et Américains, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a affirmé que la flexibilité dont ils feront preuve en serait l’élément clé. Kang Kyung-wha a tenu ces propos devant la commission parlementaire qui a mené aujourd’hui son audit des actions du ministère.Interrogée sur la question de savoir si ces pourparlers produiront des résultats, elle a répondu ne pas pouvoir les anticiper, mais que les deux pays intéressés semblent y être suffisamment préparés.Selon la chef de la diplomatie, l’important est de poursuivre les négociations une fois que celles-ci seront relancées, et Séoul œuvrera pour qu’elles soient fructueuses en partageant des idées en ce sens avec l’administration Trump.Kang a aussi été questionnée sur les pourparlers sud-coréano-américains en vue de déterminer les frais que les deux alliés devront assumer pour le maintien des troupes US dans le sud de la péninsule. Un député de l’opposition a voulu savoir si Washington avait bel et bien réclamé 5 milliards de dollars. La ministre a répondu ne pas avoir entendu parler d’un tel chiffre.