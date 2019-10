PPA : un nouveau bilan fait état de 11 cas confirmés

Photo : YONHAP News

La peste porcine africaine (PPA) continue de s’étendre, en particulier dans la région à proximité de la frontière nord-coréenne.Aujourd’hui seulement, deux nouveaux cas ont été confirmés à Paju, là où deux foyers l’avaient déjà été depuis le 17 septembre. Le pays fait désormais état de 11 cas identifiés : six dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul et cinq à Incheon, à quelque 50 km à l’ouest de la capitale.Dans le dernier élevage contaminé, le propriétaire nourrit ses porcs avec des déchets alimentaires et il n’a pas installé non plus de clôtures en vue d’empêcher l’introduction d’animaux sauvages comme les sangliers.Les cochons des deux exploitations et ceux des fermes situées dans un rayon de 3 km seront tous abattus.Le gouvernement a également décrété une nouvelle interdiction de déplacement de véhicules et du personnel concerné, et ce pour 48 heures. Les provinces de Gyeonggi et de Gangwon et la ville d’Incheon sont concernées.L’exécutif compte accélérer l’opération d’abattage, le nouveau typhon dénommé Mitag devant atteindre la péninsule dans les prochaines heures.