La Corée du Nord se félicite d’un tir d’essai réussi du nouveau type de SLBM

Photo : KBS News

Au lendemain du lancement d’un missile balistique lancé par sous-marin (SLBM), la Corée du Nord s’est réjouie, ce matin, de la réussite du tir d’essai de son Pukguksong-3. D’après les médias du pays communiste, le Rodong Sinmun et la KCNA, l’Académie des sciences de la défense nationale a effectué ce test avec succès dans les eaux de la baie de Wonsan, en mer de l’Est, « en mode vertical ». Ils ont également salué « un exploit important qui allait contribuer à renforcer les capacités d’autodéfense du pays et dissuader les menaces extérieures ».Kim Jong-un n'a, semble-t-il, pas assisté à cet essai. En effet, l’agence de presse du régime s’est contentée de rapporter que le dirigeant avait envoyé des « félicitations chaleureuses », sans évoquer sa présence sur le lieu du tir.Pour rappel, les autorités militaires sud-coréennes avaient fait savoir, hier matin, peu après le lancement, que Pyongyang avait tiré un missile balistique, présumé être un projectile de type Pukguksong, à Wonsan en direction de la mer de l’Est. L’attitude maximale et la distance parcourue par l'engin ont été évaluées, respectivement à 910 km et à 450 km.