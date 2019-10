Tir de missile nord-coréen : Washington appelle Pyongyang à se retenir d’une nouvelle provocation et à poursuivre les négociations

Photo : YONHAP News

Suite au tir d’un nouveau type de SLBM ou missile balistique lancé par un sous-marin par la Corée du Nord, les Etats-Unis ont appelé le pays communiste à se retenir de toute nouvelle provocation et à poursuivre les négociations.D’après l’information relayée, hier, heure locale, par l'agence de presse Reuters, la porte-parole du département d'Etat américain a appelé Pyongyang à ne plus se livrer à des provocations, à respecter ses devoirs prévus dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et à poursuivre des pourparlers afin d’assumer son rôle destiné à garantir la paix et la sécurité de la péninsule et à atteindre la dénucléarisation.Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, est actuellement en visite à Rome, en Italie.