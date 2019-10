Bruxelles appelle Pyongyang à se retenir de toute provocation pour se concentrer aux négociations

Face au nouveau tir de projectile présumé être un SLBM par Pyongyang, le service européen pour l’action extérieure (SEAE) de l’Union européenne a appelé le régime de Kim Jong-un à se retenir de toute nouvelle provocation afin de se concentrer sur les négociations diplomatiques.Dans un communiqué publié au nom de son porte-parole, le SEAE a qualifié l'essai de mercredi de « nouvelle provocation », qui a pour conséquence de saper les efforts de la communauté internationale pour construire la confiance, améliorer la sécurité et stimuler le processus de paix dans la péninsule. Dans la foulée, l’officiel de l’UE a souhaité que le pays communiste se concentre à faire en sorte que les négociations diplomatiques soient fiables et significatives, en évitant de faire des gestes enfreignant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Enfin, le document souligne que l’objectif ultime de Bruxelles est de démanteler de manière complète, vérifiable et irréversible toutes les armes nucléaires, balistiques et toute autre arme de destruction massive du royaume ermite.