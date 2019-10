Le Parquet convoque la conjointe de Cho Kuk à huis clos

Photo : KBS News

35 jours après le lancement de l’enquête par le Parquet, l’épouse du nouveau ministre de la Justice Cho Kuk a finalement été convoquée, ce matin, et ce à huis clos en raison de son état de santé.Chung Kyung-shim, qui est également professeur d’université, est soupçonnée d’être impliquée dans le placement d’un fond d’investissement privé et la falsification de certificats utilisés pour l’admission de sa fille dans plusieurs universités prestigieuses.Les procureurs envisagent également de l’interroger sur des soupçons d’incitation de destruction de preuves, en ordonnant la dissimulation des disques dures des ordinateurs de son bureau et de son domicile.