Photo : YONHAP News

Les chefs d'état-major (JCS) de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon sont convenus de recourir à « une coopération multilatérale » pour la paix et la stabilité en Asie de l’Est, après avoir échangé sur des sujets de préoccupation sécuritaire.C’est ce qu’a annoncé, hier, heure locale, le JCS américain, à travers un communiqué rapportant l’entretien tripartite, tenu à Washington, entre le sud-Coréen Park Han-ki, le Japonais Koji Yamazaki, et l’Américain Mark Milley à l’occasion de la cérémonie d’investiture de ce dernier qui s’est déroulée lundi à Washington.Selon le communiqué, Milley a réaffirmé la promesse des Etats-Unis consistant à offrir leurs capacités dissuasives élargies à ses deux alliés afin de les défendre. Le texte ne fait pas mention de l’accord relatif à l’échange des informations militaires entre la Corée du Sud et le Japon (GSOMIA). Ainsi, l’attention se porte sur les moyens concrets qui ont été évoqués dans le cadre de « la coopération multilatérale » citée dans le document.Pour rappel, les autorités américaines ont exprimé leurs préoccupations et déceptions quant à la décision de Séoul de ne pas prolonger ce traité militaire, en demandant au gouvernement sud-coréen de revenir sur sa décision avant le 22 novembre, date d’expiration de facto de l’accord.