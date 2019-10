4 351e Gaecheonjeol : le Premier ministre prône le développement et la tolérance

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les sud-Coréens ont célébré la fondation de leur nation, il y a 4 351 ans, par le mythique personnage Dangun, le créateur du premier royaume coréen appelé Gojoseon.A Séoul, une cérémonie officielle s’est tenue au Centre culturel Sejong. Le Premier ministre a pris la parole devant quelque 2 000 participants qui représentent la société d'aujourd'hui. Lee Nak-yeon en a profité pour avancer cinq défis majeurs à relever, soit le développement, la démocratie, la tolérance, l’harmonie et la paix, en citant l’idéal politique de Dangun, « Hongikingan », ce qui veut dire, « en faire profiter aux hommes ».Ainsi, le chef du gouvernement a prôné le développement économique, culturel et politique, l’installation de l’État de droit et de la démocratie dans tous les domaines, l’élargissement de la protection sociale et la tolérance mutuelle afin d’éradiquer les conflits dans les différents milieux.Chaque année, des cérémonies officielles et des manifestations culturelles se déroulent à travers tout le pays. Des événements commémoratifs ont lieu aussi à l’étranger sous l’égide des ambassades sud-coréennes et des associations de Coréens expatriés.