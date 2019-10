Financement des GIs : selon Kang Kyung-wha, Washington n’aurait pas demandé, explicitement, 5 milliards de dollars de contribution

Photo : YONHAP News

Interrogée sur les 5 milliards de dollars de contribution qu’auraient demandés les Etats-Unis pour financer le stationnement des GIs en Corée du Sud, la ministre des Affaires étrangères a répondu que ce n’était pas le chiffre que la délégation sud-coréenne avait entendu, même s’il ne lui a pas été possible de préciser le chiffre exact.Cette réponse a été donnée lors de la séance de l’audit parlementaire qui se tenait hier à l’Assemblée nationale. Séoul et Washington mènent actuellement des négociations pour fixer le montant de la contribution assumée par le pays du Matin clair pour l’année prochaine. Le premier round a eu lieu le mois dernier dans la capitale sud-coréenne.A cet égard, Kang Kyung-wha a néanmoins reconnu que le côté américain avait adopté une approche un peu différente du passé du fait que l’administration Trump avait récemment procédé à « une revue globale » en la matière, avant d’expliquer que la délégation sud-coréenne essayait de parvenir à un montant équitable et raisonnable dans le cadre de l’accord spécial relatif au partage des frais de défense.Pour ce qui est de la question de l’envoi d’un représentant gouvernemental à la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur nippon, la ministre Kang a répondu examiner cette éventualité, mais qu’il fallait tenir compte de l’état d’avancement des discussions sur des dossiers sensibles entre les deux nations.