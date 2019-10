Washington proposera-t-il une levée de sanctions provisoires sur les exportations nord-corénnes ?

Photo : YONHAP News

A l'approche de la reprise des négociations nucléaires entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, certains médias américains avancent plusieurs analyses sur d’éventuelles propositions des deux camps.Selon le site web d’actualité Box News, Washington envisagerait de proposer de suspendre ses sanctions sur les exportations de charbon et de textile nord-coréens pendant 36 mois. En échange, il demanderait à Pyongyang de démanteler le site de Yongbyon et d’autres installations nucléaires.D’après le quotidien New York Times, l’arsenal de la Corée du Nord n’a cessé de s’enrichir depuis le 1er sommet avec les Etats-Unis à Singapour. Parmi les autres propositions que le pays de l'Oncle Sam étudierait se trouvent également le gel provisoire du programme nucléaire. Il s’agirait d’empêcher le régime de Kim Jong-un à augmenter le nombre d’armes nucléaires en sa possession qui est estimé à entre 30 et 60, et le nombre de missiles dont les performances continuent de s’améliorer.Dans ce contexte, le lieu de la prochaine rencontre n’a pas encore été dévoilé, mais beaucoup d’observateurs avance le nom de la Suède. La délégation nord-coréenne a été aperçue ce matin à l'aéroport de Pékin. Elle pourrait s'envoler cet après-midi pour Stockholm.