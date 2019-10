Biegun souligne « une paix permanente dans la péninsule », sans évoquer les négociations avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que la relance des pourparlers nord-coréano-américains au niveau de travail est prévue samedi, l’émissaire spécial du département d’État américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, n’en a fait aucune mention, malgré sa participation à la cérémonie organisée par l’ambassade de Corée du Sud aux Etats-Unis, afin de célébrer la Journée de l’Armée et Gaecheonjeol, le jour de la fondation mythique de la Corée.Pour l’occasion, Biegun a prononcé un discours de félicitations au nom du gouvernement américain. Mais il s’est contenté de tenir des propos généraux sur les négociations avec Pyongyang et les relations avec Séoul. Il a expliqué le sens de ces pourparlers dont l’objectif est d’amener une paix permanente et durable aux habitants de la péninsule, avant d’affirmer que les deux alliés de long date partageaient un avenir très long et très brillant.