PPA : 13e cas confirmé à Gimpo

Photo : KBS News

Un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé ce matin dans une exploitation à Gimpo, ville de la province de Gyeonggi qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de Séoul.Selon les autorités sanitaires du pays, le propriétaire de la ferme, élevant 2 800 porcs, a déclaré, hier, la mort de quatre d’entre eux. Il s'est avéré qu'ils avaient tous contracté l’épizootie. Dans un rayon de 500 m de cette exploitation, se trouvent deux autres fermes élevant un total de 3 650 porcs et dans un rayon de 3 km, six autres exploitations qui en comptabilisent 18 065.Il s’agit du 13e cas de PPA confirmé depuis l’apparition du virus le 17 septembre dernier à Paju, une ville frontalière à la Corée du Nord, et du 2e cas confirmé à Gimpo.Paju et l’île de Gangwha à l’ouest de la ville d’Incheon comptabilisent le plus de cas confirmés, avec cinq chacun. Viennent ensuite les villes de Gimpo, deux cas confirmés et de Yeoncheon un cas.