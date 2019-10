La délégation nord-coréenne arrive à Pékin afin de s'envoler pour Stockholm

Photo : YONHAP News

Les négociations nucléaires nord-coréano-américaines, prévues après-demain, devraient vraisemblablement se tenir en Suède.Ce matin, la délégation nord-coréenne, conduite par l’ambassadeur itinéraire Kim Myong-kil, est arrivée à l’aéroport de Pékin. Interrogé par des journalistes de la KBS sur la perspective de pourparlers, il a répondu s’y rendre avec attente et optimisme en expliquant que les Etats-Unis avaient envoyé un nouveau signal.La délégation, composée de quatre personnes, a pris des billets d’avion pour Stockholm. Le nouveau directeur général, chargé des affaires nord-américaines, Cho Chol-soo, également aperçu à l’aéroport, devrait faire partie du voyage. Une absence remarquée, celle de Choe Son-hui, la 1ère vice-ministre des Affaires étrangères, qui n’a pas été vue et qui ne figurait pas non plus sur la liste des passagers pour la capitale suédoise.A la fin de ces négociations, la délégation nord-coréenne devrait revenir à Pékin lundi prochain, après un transit par Moscou.Avant cela, Choe avait annoncé, mardi, que Pyongyang et Washington avaient convenu de mener des négociations au niveau de travail le 5 octobre après des contacts préliminaires la veille. A ce propos, la porte-parole du département d’État américain Morgan Ortagus a répondu que les responsables des deux gouvernements allaient se rencontrer dans une semaine, sans préciser de date ni de lieu de réunion.