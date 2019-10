Typhon Mitag : le bilan s’alourdit avec 11 morts, 8 blessés et 3 disparus

Photo : YONHAP News

Après le passage du 18e typhon Mitag, qui a frappé le sud-est et l’est de la péninsule mercredi et jeudi, le bilan s’alourdit. Selon les autorités du pays, on déplore désormais 11 morts, huit blessés et trois disparus.Les fortes précipitations sont à l’origine de la plupart des dégâts humains et matériels. Deux septuagénaires se sont noyés dans les provinces de Gyeongsang du Nord et de Gangwon. A Busan, la 2e ville du pays, située dans le sud-est, un glissement de terrain a causé la mort d’une femme âgée de 65 ans et de son fils de 44 ans ainsi que deux disparus. L'effondrement de maisons a également fait quatre morts dans les provinces de Gyeongsang du Nord et de Gangwon.Sur l’île méridionale de Jeju, huit personnes ont été blessées à cause de l’endommagement de leur maison ainsi que des inondations.Le nombre des déplacés a augmenté, lui aussi, à 749 personnes issus de 446 foyers.Quant aux dégâts matériels, 3 267 infrastructures privées ainsi que 359 installations publiques ont été affectées.