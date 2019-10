Malgré le tir d’un MSBS nord-coréen, Trump affirme que Pyongyang souhaite le dialogue

Photo : YONHAP News

En dépit du tir, mercredi, d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) par la Corée du Nord, le président américain a affirmé hier, heure locale, que celle-ci souhaitait le dialogue et que les Etats-Unis allaient bientôt l’entamer.Interrogé sur ce sujet par des journalistes, Donald Trump a donné une réponse en ce sens en leur demandant d’attendre pour voir ce qui va se passer.Dans ce contexte, l’état-major interarmées américain (JCS) a avancé que le MSBS en question aurait été tiré non pas depuis un sous-marin, mais d’un pas de tir embarqué sur une barge submergée, en estimant le rayon d’action du missile à environ 450 km. Une telle analyse correspond à celle des autorités militaires sud-coréennes.Cette annonce laisse entendre que les technologies du pays communiste en la matière n’ont pas encore atteint un niveau suffisamment élevé pour menacer les Etats-Unis. Elle aurait également pour but de calmer les opinions sceptiques vis-à-vis des négociations nucléaires avec le régime de Kim Jong-un.