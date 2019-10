PPA : le virus détecté dans le corps d’un sanglier découvert dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Le virus de la peste porcine africaine (PPA) a été identifié, pour la première fois, dans le corps d’un sanglier sauvage découvert dans la zone démilitarisée (DMZ) à Yeonchon, dans la province de Gyeonggi.Plus précisément, une unité militaire a signalé, mercredi, la découverte du cadavre de l’animal à 1,4 km au nord de la ligne de démarcation. Après avoir mené une analyse, le ministère de l’Environnement a annoncé avoir détecté le virus.Ce qui est inquiétant, c’est que l’épizootie risque de se propager vers le sud par divers intermédiaires, tels que des rats ou des mouches.Dans ce contexte, les autorités militaires ont ordonné à toutes les troupes déployées en avant-poste de fusiller immédiatement tous les sangliers qui franchissent les barbelées de la DMZ. Afin d’éviter tout malentendu et affrontement avec l’armée nord-coréenne, celle-ci en a été informée par le biais de la ligne directe.Le nombre de cas confirmés est également en augmentation. Avec un dernier cas détecté, hier, dans une ferme de Gimpo, les exploitations touchées sont désormais au nombre de 13.Les autorités sanitaires du pays ont décidé de procéder à un abattage intensif. Les porcs élevés dans un rayon de 3 km des fermes atteintes dans les villes de Gimpo et de Paju de la province de Gyeonggi vont être abattus, conformément à la procédure. Et pour ceux en dehors de cette portée, le gouvernement envisage de les acheter si les éleveurs le souhaitent. En ce qui concerne le district de Yeoncheon, ce dispositif s'applique aux fermes situées dans un rayon de 10 km des exploitations affectées.L’interdiction de circuler provisoire infligée aux provinces de Gyeonggi et de Gangwon, ainsi qu’à la ville d’Incheon, va être prolongée jusqu’à dimanche, à 3h30.