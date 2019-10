Coup d’envoi du 100e Festival national des sports à Séoul

Photo : YONHAP News

La 100e édition du Festival national des sports débute aujourd’hui, à Séoul, sous le thème « le mythe du corps, la naissance de cent ans ». Une cérémonie d’inauguration donnera le coup d’envoi à ce plus grand évènement sportif du pays, à 17h30 au stade olympique de Jamsil.A cette occasion, différents spectacles vont se dérouler, comme des concerts de chanteurs et de groupes de k-pop, tels que Kim Yeon-ja, Mamamoo et X-1, des feux d’artifice, une représentation thématique et la cérémonie de la flamme sacrée qui devrait marquer le point d'orgue de l'événement.Les compétitions vont se dérouler du 4 au 10 octobre dans 47 disciplines. 30 000 athlètes et responsables venus des 17 provinces et grandes villes et des communautés d’expatriés de 18 pays vont y participer. Ensuite, le 39e Festival national des sports pour personnes handicapées prendra le relais entre le 15 et le 19 octobre. 9 000 participants y sont attendus dans 30 disciplines.