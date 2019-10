Les associations conservatrices se rassemblent en masse contre Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Plusieurs associations conservatrices, y compris le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, ont organisé hier une manifestation de grande ampleur sur la place Gwanghwamun et ses environs.Les avenues reliant la place à la porte de Sungnyemun, en passant par l’Hôtel de ville de Séoul, étaient noires de monde. Le PLC avance le chiffre de trois millions de participants, tandis que la police s’est abstenue de livrer toute estimation.Les manifestants ont notamment réclamé la démission du ministre de la Justice Cho Kuk, dont « les crimes » de sa famille ont été mis au jour, selon eux. Ils ont également reproché au président de la République Moon Jae-in d’avoir « menacé » le Parquet afin de protéger les proches de Cho. Ils ont ensuite défilé devant le palais présidentiel, la Cheongwadae, et y sont restés jusqu’à tard dans la nuit.Le soir, les étudiants de différentes universités ont organisé un premier rassemblement conjoint à la bougie au parc des marronniers dans le quartier de Daehangno, dans la capitale. Ils ont réclamé l’ouverture d’une enquête parlementaire et la nomination d’un procureur indépendant, afin de mener des investigations sur les soupçons pesant sur le ministre.